اللهم تقبلها من الصالحات.. تامر أمين ينعى عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة ..فيديو

نعى الإعلامي تامر أمين، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز 72 عامًا.





وقال تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "ربنا يرحمها كانت تربطني بيها معرفة وعلاقة خاصة، وأعتبرها معلمتي وأستاذتي".





وأضاف تامر أمين " عبلة الكحلاوي كانت من القلائل الذين عملوا في مجال الدعوة الإسلامية بهدف الدعوة الإسلامية وليس بهدف الشهرة وجمع الأموال أو إثارة الجدل".





وتابع تامر أمين "عبلة الكحلاوي كانت من الملتزمات المدركات لقيمة دورها في الحياة بأنها تمثل الإسلام وكانت تعمل وتقول ما تجده في القرآن الكريم".





وأكد تامر أمين "عبلة الكحلاوي لم تختلف مع أحد وكانت دمثة الخلق وكانت تدافع عن الإسلام وتدعو له بشكل محترم للغاية"، مضيفا "الواحد كان يشعر بأن الكحلاوي أم لأي فرد منا وفي أي اتصال هاتفي معها كانت ترد علينا بسيل من الدعوات، واللهم تقبلها من الصالحات".