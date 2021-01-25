بكلمات مؤثرة.. مُقدمة برنامج عبلة الكحلاوي تودعها على الهواء .. فيديو

بكلمات مؤثرة وحزن شديد، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا قضت جزءًا كبيرًا منه في الدعوة إلى الله تعالى. نعت الإعلامية إيمان رياض، مُقدمة برنامج «من القلب للقلب» عبر فضائية «mbc مصر 2»،









وخصصت إيمان رياض، حلقة اليوم، الاثنين، للحديث عن الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي ، من خلال عرض تقرير عن صلاة الجنازة اليوم على الفقيدة من مسجدها في المقطم.





وقالت «إيمان» إن ماما عبلة الكحلاوي كانت بمثابة الأم الثانية له، وعلى الرغم من صعوبة الفراق إلا أنني قررت أن أقتدي بماما عبلة كما علمتني وأظهر في حلقة اليوم لكي أودي رسالتي الإعلامية.





وتلت قول الله تعالى: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» (سورة البقرة: 155- 157).