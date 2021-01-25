البحوث الإسلامية: عبلة الكحلاوي نموذج يحتذى به وقدوة طيبة في العمل الخيري

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان اليوم، إن الفقيدة، رحمها الله، قدمت نموذجًا متميزًا في الفكر الدعوي المستنير وكانت نموذجًا يحتذى به ويمثل قدوة طيبةً في العمل الخيري الذي يكشف عن مميزات هذه الشخصية وإخلاصها فيما تؤمن به وتبلغه للناس.

من هي الدكتورة عبلة الكحلاوي؟

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، رغم أنها في بداية دراستها لم تلتحق بالأزهر الشريف وكانت حاصلة على مجموع كبير في الثانوية العامة وكانت تتمنى أن تكون سفيرة.





– تخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وتم تعيينها عميدا لكلية الدراسات الإسلامية.





– تولت الكحلاوي رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة، ومن فوق منبر الجامعة بدأت عبلة الكحلاوى طريقها في مجال التربية للبنات في مكة المكرمة.





– اتجهت إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروس يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس لمدة عامين كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم.





– بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوي في البساتين.





العمل الخيري





استطاعت تجاوز صدمه فقدان زوجها، بالانخراط في العمل الخيري المتمثل في إنشاء جمعية «الباقيات الصالحات» ، والتي تضم :





– دار «أبى» لرعاية المسنين





– دار «أمى» لرعاية المسنات المصابات بالزهايمر.





– دار «ضنايا» للأطفال المصابين بالسرطان، الذين يأتون مع أسرهم من الأقاليم لتلقى العلاج بالقاهرة، ولا يكون لهم مكان بالقاهرة يقيمون فيه خلال فترة العلاج.





الانتصار للرسول



