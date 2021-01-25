كيف ودعت المؤسسات الدينية عبلة الكحلاوي؟ شمس من العلم أنارت العقول





من أهل العلم والصلاح

عبر الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، عن حزنه، على وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلًا: « شمس من العلم والولاية انطفأت.. ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي».





وأضاف: «والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها، فقد كانت شمسا ونورا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها ما يملأ القلوب سكينة ونورا، لقد ربطتني بها رحمها الله علاقة خاصة جدًا».



