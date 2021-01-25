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ديني

أَلِفَتها القلوب وأنارت العقول.. شيخ الأزهر ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:21 ص
شيخ الأزهر ينعي الدكتورة
شيخ الأزهر ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي
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محمد شحتة
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة عبلة الكحلاوي، أشهر داعية مصرية.

وقال شيخ الأزهر على صفحته الرسمية، على فيس بوك، وتويتر "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت الكحلاوي، عن عمر يناهر 72 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
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