الصين تتحدى بريطانيا و تطرح سيارة طبق الأصل من رينج روفر بنفس الشعار وبسعر رخيص.. صور

في سابقة ليست هي الأولي من نوعها سواء للصين او لدوله اخري , قامت شركة سيارات صينية بطرح السيارة الانجليزية هانكت كانتسي , وهي أشهر سيارة مقلدة من لاندروفر رنج روفر land rover range rover، وليست هي المرة الاولي فقد قامت مؤخرا شركة فوتون الصينية و طرحت البيك أب ذا جيانغ جون و هي نسخة طبق الاصل من سيارة فورد ford f150 بتصميم مستوحى من رابتر، و قامت شركة Tata الهندية بطرح سيارة سيارتها الجديدة Safari، والتي ستكون منافسً قوي لسيارات Land Rover .
بدأت هانكت بيع كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover في أبريل الماضي بنجاح معتدل، واليوم لدينا صورة للسيارة مع لوحات التاجر وشارات رينج روفر الأنيقة، حيث توجد شارات على غطاء المحرك وخلفية السيارة، ولا توجد شارات رنج روفر في الداخل ولا نعلم السبب .
تأتي كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover بمحرك 2000 سي سي تيربو بقوة 218 حصان و370 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 9.19 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/س، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر إما بدفع خلفي أو كلي حسب الفئة.
هانكت هو الاسم التجاري لشركة هانلونج، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة هانلونج اوتو الصينية ، وتقع مقرها في مقاطعة هوبي، والاسم العالمي للسيارة هو كانتسي، والاسم الصيني هو كونجشي.
سعر كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover
يبدأ سعر كانتسي تقليد لاندروفر رنج روفر land rover range rover من 159,800 يوان اي حوالي 390.000 جنيه مصري اما سعر لاندروفر رنج روفر land rover range rover فيبدأ من 3 مليون جنيه مصري .