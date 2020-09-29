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سيارات

شاهد.. تعديلات جديدة لـ رينج روفر فيلار كموديل 2021

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

كشفت شركة رينج روفر الانجليزية، عن حزمة تعديلات جديدة لسيارتها فيلار، والتي سوف تطل علينا في موديلات العام القادم 2021

وتعد السيارة فيلار واحدة من السيارات الهجينة والتي تتميز بمحرك قوي مكون من 4 اسطوانات سعة 2.0 لتر، يعطي للسيارة قوة 398 حصان، و 640 نيوتن متر.

ومع هذه القدرات فالسيارة يمكنها الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثوان فقط، اما عن استهلاك الوقود فيصل الحد الادنى الى 2.2 لتر/100كم، ويبدو ان تلك القدرات تماثل سيارة الفهد المنطلق "جاكوار اف بيس".

وتأتي بطارية المحرك الهجين بجهد 17.1 واط، ويمكن للبطارية ان تصل الى 80% من قدرتها خلال 30 دقيقة، وذلك باستخدام شاحن السيارة السريع، واذا تم استخدام الشاحن الجداري التقليدي فتصل الى هذه النسبة خلال 100 دقيقة.

الى جانب الشكل المميز للسيارة وكما هو معتاد من اصدارات رينج روفر، فهناك خاصية جديدة تتيح لك التمتع بالاداء الموسيقي، وتجعلك تنفرد بمقعد داخل قاعة موسيقية ويعزف لك اجمل المقطوعات، فتميزت السيارة فيلار بنظام "تخفيف ضجيج الطرق" وهو نظام يرصد الاهتزازات والضجيج النابع عن الطرق ويحولها الى موجات صوتيه معاكسه لازالة هذا الضجيج لنسبة تصل الى 4 ديسيبل.

وزودت السيارة ايضا بنظام "purify" الذي يقوم بتصفية وتجديد الهواء داخل مقصورة السيارة، وازالة مسببات الحساسية والغبار والروائح النفاذة.

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