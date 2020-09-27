شاهد.. قبل طرحها رسميا.. مرسيدس مايباخ إس كلاس 2021 بتصميم تخيلى مبهر

أعلنت شركة مرسيدس عن موعد كشفها سيارتها الجديدة مايباخ اس كلاس 2021 في نوفمبر المقبل في معرض قوانغتشو للسيارات في الصين ، ولكن من المتعارف عليه عدم انتظار عشاق السيارات حتى الإعلان الرسمي للكشف عن السيارات .

وتم الكشف مؤخرا عن تصميم تخيلي جديد للسيارة مايباخ اس كلاس 2021 الجديدة فائقة الفخامة ، يكشف لأول مرة عما بداخلها من إمكانيات ومظهر خارجى .

ويظهر فى التصميم التخيلي الجديد للسيارة مايباخ اس كلاس 2021 ، تغيرات فى مقدمة السيارة مضاف إليها لمسات من الكروم المعدنية ، وعوادم منخفضة فى الخلف بالإضافة إلى المزايا عديدة فى المقصورة الداخلية للسيارة مثل شاشة النظام الترفيهي مقاس 12.8 بوصة وأجهزة القياس الرقمية مقاس 12.3 بوصة إلى نسخة مايباخ، شاشتين ترفيهيتين مقاس 11.6 بوصة على ظهور المقاعد الأمامية مخصصة للمقاعد الخلفية .

وستصبح مرسيدس مايباخ اس كلاس أطول من الإصدار القياسي، لتوفير مساحة أكبر لركاب المقاعد الخلفية .

وتستمد السيارة قوتها من محرك V12، وتشير الشائعات أنه سيكون مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 621 حصان وعزم دوران يبلغ 1,000 حصان.

اما السعر فلم يحدد بعد،و يُتوقع أن تصل إلى العديد من الأسواق حول العالم بعد الكشف عنها رسميًا في بداية عام 2021 .