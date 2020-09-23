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سيارات

أسعار جيب 2020 في مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.


ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات جيب لسنة 2020 .


جيب رينيجيد

- اوتوماتيك / LONGITUDE 2020  1400 CC 415,000 جنيه

- اوتوماتيك / LIMITED 2020 1400 CC 455,000 جنيه

- اوتوماتيك / LIMITED PANORAMA 2020  1400 CC 485,000 جنيه

- اوتوماتيك / LIMITED 4WD 2020      1400 CC 530,000 جنيه


جيب جراند شيروكي

- اوتوماتيك / LIMITED 2020 5700 CC 1,100,000 جنيه

أسعار جيب 2020 في مصر
أسعار جيب 2020 في مصر
أسعار جيب 2020 في مصر
أسعار جيب 2020 في مصر
أسعار جيب 2020 في مصر
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