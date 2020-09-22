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سيارات

3 علامات تدل على ضعف محرك السيارة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تعد السيارة أحد الأشياء المهمة في حياتنا جميعا؛ لذا فهناك علاقة قوية تجمع بين مالك السيارة، وسيارته.

وخلال السطور التالية؛ سنتعرف معا على علامات تدل على ضعف محرك سيارتك، وضرورة الإسراع لإصلاحها حتى تحافظ على عمر محركها.


أولا: اهتزاز المحرك

عند شعورك باهتزاز في محرك السيارة عليك التأكد من سلامة قواعد تثبيت المحرك والكشف فورا، فربما يكون سبب فني يمكن الإلحاق باصلاحة سريعا .


ثانيا: عادم السيارة

عليك دائما إلقاء النظر من وقت الى اخر على لون العادم الذي يخرج من "شكمان" سيارتك؛ فهناك امور عديدة تدل على مخاطر كبير فقد يختلف لون العادم الابيض، عن العادم رمادي اللون، وايضا كمية العادم الخارج من السيارة .


ثالثا: استهلاك زيت المحرك

من الشائع ان نسمع المصطلح العام وهو "العربية بتاكل زيت" ، فاستهلاك الزيت في محرك سيارتك يعد من أبرز العلامات التي توضح أن المحرك يعاني من مشكلة خطيرة.

وقد تؤدي تلك المشكلة الى توقفه نهائيا عن العمل ، فالزيت يعتبر من المواد الأساسية التي يجب توفرها في محرك السيارة بالكمية المناسبة دائما لدورها الفعال في الحفاظ على المحرك.

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