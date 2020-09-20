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سيارات

عمر كمال: العين فلقت الحجر .. توك توك جرّح الـ BMW X6

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال نجم المهرجانات الفنان عمر كمال ، ان سيارته الجديدة ، تم شراؤها من حر ماله ، وليس لاى شخص الحق فى التدخل فى هذه الأمور .


وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" في أثناء حلوله ضيفا في ندوة أقامها الموقع الاخباري خصيصا له، أنه فور شراء السيارة وإنزال صورة لها على السوشيال ميديا ، تعرضت لحادث طفيف ، بعد قدوم سائق توك توك إليه لالتقاط صورة تذكارية ، فقام بتجريح الجسم الخارجى للسيارة .


وأوضح كمال أنه قام بالنزول والتقاط الصورة التذكارية مع سائق التوك توك وانتهى الأمر على ذلك ، وقال مازحا " العربية كده خدت العين ، و العين فلقت الحجر ".


كان مغني المهرجانات عمر كمال قد نشر صورة له بجانب سيارته الجديدة bmw طراز X6 وهي سيارة ألمانية الصنع وتعتبر من السيارات الفارهة، قائلا معلقا "وركبت الـ x6 ".


وتأتي السيارة bmw x6 بمحرك 6 سلندر 3000 سي سي 306حصان و المحرك كتصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات ويستهلك 8.6 لترا بنزين لكل 100 كم و تنطلق من 0 حتي 100 كيلو خلال 6.4 و تصل سرعتها القصوي حتى 240 كيلو مترا في الساعة .

 

السيارة bmw x6 يمكن دخولها بدون مفتاح و بها تكييف امامي وخلفي و كراسي سخانات و مساج و بها فرامل مانعة للانغلاق ABS، التي توقف إطارات السيارة تدريجيًا لتمكين السائق من التحكم في السيارة بصورة أفضل.

bmw x6 بها كاميرا خلفية لمساعدة السائق في عملية الركن، كما يمكن استعمالها لمراقبة الطريق الخلفي أثناء القيادة ونظام مساعدة لتسلق المرتفعات، الذي يعمل على منع السيارة من الانزلاق أثناء صعود المنحدرات .


ويأتي سعر سيارة عمر كمال الجديدة bmw x6 موديل 2019 بسعر 1.850.000 جنيه .

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