AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

تمكنت شركة سوزوكى لصناعة السيارات اليابانية من تعزيز موقعها عبر فئة سيارات الدفع الرباعى الصغيرة، بطرحها سيارتها اجينس موديل 2021 على منصة سوزوكى للجيل القادم الجديدة .


وتعتمد سوزوكي اجينس موديل 2021 الجديدة على توليد طاقة هجينية خفيفة ،والتى تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.2 لتر و محرك كهربائى ولذلك انها فى منافسة بين فئتها الصغير مثل هيونداى i 10  و تويوتا ايكو.


ويعد تصميم اجينس بالنسبة لسيارات كثيرة فى نفس فئتها هي أكثر سيارة محبوبة لشعبها لتكيفها مع الوضع، كما ان ليس هناك سيارة مثلها فى السعر والتقنيات المزودة بها وابسطهم الدفع الرباعي و ارتفاع السيارة عن الارض 180 مليمتر.


وحصلت اجينس على نظام أساسي جديد وهو النظام الهجين المعتدل بجهد 12 فولت ومميزات اخرى، و ايضا خفيفة الوزن و اتسمت بشبكة امامية لامعة وبعض التفاصيل الداخلية الأكثر أناقة مع تقنية هجينية .


وهذا يعنى ان القوة انخفضت قليلا عن الاصدار السابق من 89 حصان الى 82 حصان ، وتتسارع السيارة من وضع السكون الى 100 فى خلال 12.7 ثانية فى الساعة ومزودة بناقل حركة يدوى 5 سرعات و ايضا ناقل أوتوماتيكي
بخمس سرعات بشكل اختيارى .


يذكر ان سوزوكى لم تطرح طراز اجينس بموديلاتها المختلفة منذ انطلاقها عام 2017 وحتى يومنا هذا كما ان سعر السيارة فى السوق الأوروبى يتراوح بين 14 ألف دولار الى 18 الف دولار.

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور
سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور
سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور
سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضلها زوتي الصينية .. تعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك للسيدات في مصر ..صور

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

أرخص 7 سيارات هاتشباك في مصر موديل 2020 .. صور

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: التعليم للجميع دون تمييز.. وهدفنا هو محو الأمية

ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

بعد القبض على أحمد حسن وزينب| هل يحتاجان للتأهيل النفسي مع العقاب؟

بعد الكشف الكبير اليوم.. تاريخ أول حقل غاز في مصر

الرجاء البيضاوي يرفض عرضا سعوديا من أجل عيون النادي الأهلي

ابشروا..السيسي يخفض الضرائب عن المعلمين ويرفع العلاوات والحوافز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تكشف عن سيارتها اجينس موديل 2021 .. صور

أنشودة الفؤاد.. أول فيلم غنائي في السينما المصرية وهذا تاريخ عرضه | نوستالجيا

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور