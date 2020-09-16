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سيارات

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن إنتاج سيارتها العملاقة ذو الدفع الرباعي الرهيب، التى كانت نشأتها السابقة الشهيرة منذ عدة أعوام بالأسواق المحلية عن انتاج نيسان x-trail 2021 بثوبها الجديد العملاق المزودة بتقنيات عالية.


وتصميم جديد للسيارة x-trail بالكامل المزودة بمصابيح led  أمامية وخلفية، وتتسم أيضا بشبكة أمامية جديدة بها علامة نيسان المشهورة وتتسع السيارة ل7 أفراد، وقد عالجت نيسان المشكلة السابقة بنظام التعليق الخلفي. 


وتتسم السيارة برفاهية كبيرة وعديدة من نوعها وهى شاشة تاتش 9 بوصة المزودة بتقنية أبل العالمية، ونظام gbs وبها أيضا شاحن لاسلكي للهواتف بنظام جديد، والسيارة مزودة بجنوط 18 بوصة وبها أيضا جهاز استشعار المطر وعدادات رقمية كاملة 11 بوصة وبها نظام التشغيل عن بعد لتجهيز السيارة.


وتستمد السيارة x-trail  قوتها من محرك جديد وقوى بسعة 2.5 لتر بقوة 181 حصان و 245 نيوتن من العزم و الدوران، و المزودة بناقل حركة cvt وهي من أنسب السيارة للدفع الرباعي فى استهلاك الوقود 7 لتر لكل 100 كم لنظام الدفع الأمامى و 9 لتر لكل 100 كم لنظام الدفع الرباعي.


وأكدت شركة نيسان أنها ستطرح أسعار السيارة x-trail  فى الربع الأخير من العام الحالى .

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور
نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور
نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور
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