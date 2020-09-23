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سيارات

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت منذ أيام شركة شيفروليه لصناعة السيارات الأمريكية عن شفروليه كابتيفا الجديدة 2021 ، والتى تتميز بمزايا وخصائص كثيرة.


وتعتبر شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2021 ، واحدة من مركبات السبعة مقاعد الأفضل سعرًا في فئتها، وخلال السطور القادمة سنوضح بعض المميزات فى هذا الطراز.


توفر شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2021 اختيارا بسبعة مقاعد وآخر قياسى بخمس مقاعد، وفتحات مكيّف الهواء في صف المقاعد الثاني وحاملات الأكواب ومنافذ USB في كل الصفوف .


ويتميّز صف المقاعد الثاني بمرونته، إذ يمكن طيّه بسهولة بوضعية 60/40 للأمام بهدف تمكين الوصول السهل إلى صف المقاعد الخلفي، بينما يمكن طي صف المقاعد الثالث للأسفل بنسبة 50/50 لتوفير المزيد من المساحة التحميلية في الصندوق الخلفي عند الحاجة.


بالإضافة الى حماية من الضربات الجانية بسبب الفولاذ المتين طويل الأمد ، ويحوي كل مقعد مواضع تثبيت مخصَّصة لمقعد الطفل متوافقة مع معايير ISOFIX الدولية، بالاضافة الى خامات الدنيم الزرقاء الأنيقة ضمن فئة تجهيزات LS، وباللون الرمادي في فئتي تجهيزات LT وPremier .

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور
معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور
معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور
معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور
معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور
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