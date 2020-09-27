منها كرايسلر رونج روفر.. تعرف على أنواع سيارات مزاد جمارك القاهرة.. غدًا

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن عقد جلسة مزاد علنية لبيع 20 لوط سيارات مخزنة وواردة من الخارج ، كانت مخزنة بساحة سيارات مطار القاهرة الدولي غدا الاثنين .

وحددت مصلحة الجمارك المصرية ، مكان عقد المزاد بقاعة النادي القاهري بعين الصيرة بمنطقة البساتين بالقاهرة ، وحددت الشروط للاشتراك في المزاد، من بينها شراء كراسة شروط بـ400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي، و تقديم بطاقة الرقم القومى سارية للأفراد و البطاقة الضريبية بالنسبة للتجار.

ذكرت المصلحة أن عمليات معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

وتتضمن الشروط سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

بالاضافة الى انه يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

قال بيان صادر عن مصلحة الجمارك ، إن السيارات المباعة من ماركات شهيرة عبارة عن "(كرايسلر - مازدا - BMW- رونج روفر - أودى- ستروين- شيفروليه - فورد - مرسيدس -هونداى - لينكولن - لاندروفر - جيب - لينكولن- تويوتا"، و ومواتير فارغة لاترخص .