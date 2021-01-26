تامر أمين عن مباراة الأهلي وبيراميدز: ملهاش طعم ومينفعش نقول ماتش ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك مباراة تلعب الآن بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في الدوري الممتاز وهي مهمة ولكن ليست قمة، مؤكدا أن منافسة الدوري بين الأهلي والزمالك . الأهليالدوري





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن نادي بيراميدز تم عمله خصيصا من أجل النادي الأهلي وحتى يحصل على لاعبين من النادي الأهلي .



