تامر أمين عن مباراة الأهلي وبيراميدز: ملهاش طعم ومينفعش نقول ماتش ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن هناك مباراة تلعب الآن بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في الدوري الممتاز وهي مهمة ولكن ليست قمة، مؤكدا أن منافسة الدوري بين الأهلي والزمالك.
وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن نادي بيراميدز تم عمله خصيصا من أجل النادي الأهلي وحتى يحصل على لاعبين من النادي الأهلي.
وأكد تامر أمين، أن الأهلي لن يقبل بالخسارة من بيراميدز بسبب اللاعبين المتواجدين في نادي بيراميدز، موضحا أن أحمد فتحي أصيب وتم استبداله وكذا محمد هاني مشددا على إن اللقاء "ملهوش طعم ".