عوض تاج الدين يحدد موعد تلقيه لقاح كورونا.. ويؤكد: كلها متاحة في مصر تؤدي نفس الغرض.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تنوع مصادر الحصول على اللقاحات؛ الهدف منها هو الحصول على أكبر كمية ممكنة ، وجميع اللقاحات المتاحة في مصر تؤدي نفس الغرض بلا استثناء.





وأضاف "تاج الدين" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر: سأتلقى لقاح فيروس كورونا في دوري ، حينما يأتي دوري ، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على اللقاح.



