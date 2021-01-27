عوض تاج الدين يحدد موعد تلقيه لقاح كورونا.. ويؤكد: كلها متاحة في مصر تؤدي نفس الغرض.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تنوع مصادر الحصول على اللقاحات؛ الهدف منها هو الحصول على أكبر كمية ممكنة، وجميع اللقاحات المتاحة في مصر تؤدي نفس الغرض بلا استثناء.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر: سأتلقى لقاح فيروس كورونا في دوري، حينما يأتي دوري، مشيرًا إلى أن جميع الأطباء في مستشفيات العزل يسعون للحصول على اللقاح.
وأوضح تاج الدين، أن فيروس كورونا تم نقله من الحيوانات إلى البشر، وانتقال كورونا إلى البشر؛ جعله شرسًا وقويًا وخطيرًا ومعديًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحيوانات تستجيب لأدوية كورونا.