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توك شو

اطمئنوا.. عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول إصابات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 07:08 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يشعر بالتفاؤل لتجاوز أزمة كورونا، بعد أن جمعت الناس خلف هدف واحد.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك تفكير مطروح على مستوى العالم، جارٍ دراسته بأن يتم تطعيم نسبة أكبر من المواطنين باللقاح بجرعة واحدة لحين توافر جرعات بعدد أكبر بدلا من حصول مجموعة صغيرة من المجتمع على جرعتين.

وأوضح أنه تم البدء اليوم في أول مراحل التطعيم باحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، لافتا إلي أن الانتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا ليس بالكثير والأولوية للدول المنتجة في الحصول علي اكبر قدر ممكن من اللقاح.

وختم قائلا:"بدأنا في مرحلة التراجع في إصابات كورونا، ونتمنى استمرار التراجع، مؤكدا أن الفيروس مستمر في التحور، وهذه ظاهرة واضحة في كل أنواع الفيروسات، وكل الشركات مستمرة في الأبحاث لمتابعة التحورات في الفيروس".

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