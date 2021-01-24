أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

يعد اللقاح أداة مهمة في المعركة ضد COVID-19، لكنه ليس حلًا مؤكدًا لإنهاء الوباء، ففى المقابل هناك فئات كثيرة ممنوعون من أخذ لقاح فيروس كورونا .
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وبدأت إجراءات تطعيم فيروس كورونا لأغلب الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن حذر الباحثون من حصول بعض الأشخاص على اللقاح، وذلك لمنع الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها بعض الحالات.
وحسب موقع "medicalnewstoday" بأن أبرز الفئات التي لا يمكنها تلقي لقاح كورونا، وذلك لما يمكن أن تسببه لقاحات فيروس كورونا في بعض الآثار الجانبية المتفاعلة ومنها:
1- مرضى الحساسية
يؤدي الحصول على لقاح كورونا إلى زيادة الخوف لدى أولئك الذين لديهم تاريخ سابق أو معروف من الحساسية.
2 - الأطفال
لقاح COVID، الذي لم يخضع لاستخدام الأطفال، قد يكون غير مناسب لجهازهم المناعي، الذي لا يزال في طور النمو والجرعات غير المختبرة قد تجعلهم عرضة لردود فعل سلبية.
3- المصابون بفيروس نقص المناعة
لا يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ان يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك لعدم وجود بينات ودلالات كافية لنتيجة اللقاح بعد ذلك على المصابين.
4 - الحوامل
لعدم اختباره بشكل كاف بعد، وما يمكن أن يسببه للأم والطفل من نتائج غير جيدة على الصحة بشكل عام
5- المرضعات
حتى الآن، لم يتم دراسة سلامة اللقاح لدى المرضعات، لذلك لا توجد بيانات يمكن الاسترشاد بها فيما إذا كان ينبغي تطعيمهم.
- الأشخاص المصابون بالحساسية
أثارت التقارير التي تفيد بأن اثنين من الممرضات في بريطانيا أصابتا الحساسية المفرطة بعد تلقيحهما بلقاح فايزر ، مما اثار القلق بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية.
هل يعطى اللقاح لمن أصيبوا بكوفيد 19 سابقا؟
على الجانب الأخر أكد الدكتور د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أخذ لقاح كوفيد 19 قد يوفر بعض المناعة ويمنع تكرار العدوى بالفيروس المسبب لكوفيد 19 لكن مدة استمرار هذه الحماية غير معروفة و فى حالة العدوى الحديثة بكورونا يؤجل التطعيم لمدة 90 يومًا.
وأكد أنه يجب تركز تجارب لقاحات كورونا على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفا بعد كيف يمكن أن يتفاعل المتعافي من الوباء مع اللقاح ولا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافين من كورونا.