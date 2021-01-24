أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

2 - الأطفال



لقاح COVID، الذي لم يخضع لاستخدام الأطفال، قد يكون غير مناسب لجهازهم المناعي، الذي لا يزال في طور النمو والجرعات غير المختبرة قد تجعلهم عرضة لردود فعل سلبية.

3- المصابون بفيروس نقص المناعة



4 - الحوامل

لعدم اختباره بشكل كاف بعد، وما يمكن أن يسببه للأم والطفل من نتائج غير جيدة على الصحة بشكل عام

5- المرضعات

حتى الآن، لم يتم دراسة سلامة اللقاح لدى المرضعات، لذلك لا توجد بيانات يمكن الاسترشاد بها فيما إذا كان ينبغي تطعيمهم.





- الأشخاص المصابون بالحساسية

أثارت التقارير التي تفيد بأن اثنين من الممرضات في بريطانيا أصابتا الحساسية المفرطة بعد تلقيحهما بلقاح فايزر ، مما اثار القلق بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية.





هل يعطى اللقاح لمن أصيبوا بكوفيد 19 سابقا؟

