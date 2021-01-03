هل يعطى لقاح كوفيد 19 لمن أصيب بالكورونا كوفيد-19 سابقًا؟.. أستاذ مناعة يجيب



أدى انتشار فيروس كورونا في العالم إلى ظهور أنواع جديدة من فيروس SARS-CoV-2 وحول مدى فعالية لقاح فيروس كورون للمتعافين.





أكد الدكتور د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أخذ لقاح كوفيد 19 قد يوفر بعض المناعة ويمنع تكرار العدوى بالفيروس المسبب ل كوفيد 19 لكن مدة استمرار هذه الحماية غير معروفة.





ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلي أن تكرار العدوى بفيروس الكورونا محتمل وربما تسبب مضاعفات طبية خطيرة ومن الأفضل لكل من أصيبوا سابقًا بكوفيد 19 أن يحصلوا علي لقاح كورونا.





وأشار إلي أنه فى حالة العدوى الحديثة بكورونا يؤجل التطعيم لمدة 90 يومًا.







وأكد أنه يجب تركز تجارب لقاحات كورونا على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفا بعد كيف يمكن أن يتفاعل المتعافي من الوباء مع اللقاح ولا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافين من كورونا.





وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلي أنه يعتقد أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام مناعية مضادة بمستويات عالية في الجسد، بما يساعد على الحماية من كورونا لفترة أطول.