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أخبار العالم

بسبب فيروس كورونا.. غلق السجل العقاري في مدينتين بلبنان 3 أيام

السبت 02/يناير/2021 - 02:07 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى

أصدر محافظ البقاع بلبنان القاضي كمال أبو جودة، قرارًا بإقفال دائرة أمانة السجل العقاري في زحلة ودائرة أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي الكائن مركزهما في سرايا زحلة، بدءًا من يوم الاثنين المقبل الواقع في 4 الحالي وحتي صباح الخميس الموافق 7 بعد ثبوت إصابة إيجابية بفيروس كورونا بين موظفي دائرة البقاع الغربي.


وطالب المحافظ أبو جودة، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، بمتابعة موضوع اجراء فحوص ال"PCR" لجميع الموظفين التابعين لدائرتي أمانة السجل العقاري وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا إتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".


وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.


يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء الكورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود  معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وذلك وفقا لما ذكره موقع الجديد.


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