ساندى تخطف الأنظار بإطلالة صباحية أنيقة

وظهرت ساندى بإطلالة كاجوال شيك ،وكتبت معلقة على صورتها:"إزيك النهاردة..good moring"

وروجت المطربة ساندي لأحدث أعمالها الغنائية التى تحمل اسم "إزيك النهاردة" ونشرت بوستر العمل عبر حسابها على إنستجرام وكتب:" استنو أغنيه إزيك النهارده بكره".





الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.





وكان قد اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.





وتساءل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد.



