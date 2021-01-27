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فن

ساندى تخطف الأنظار بإطلالة صباحية أنيقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ساندى أحدث إطلالتها مع متابعنها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ساندى بإطلالة كاجوال شيك ،وكتبت معلقة على صورتها:"إزيك النهاردة..good moring"

وروجت المطربة ساندي لأحدث أعمالها الغنائية التى تحمل اسم "إزيك النهاردة" ونشرت بوستر العمل عبر حسابها على إنستجرام وكتب:" استنو أغنيه إزيك النهارده بكره".

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وكان قد اكتشف كل متابعي المطربة المصرية ساندي تخليها عن حساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعد أن تم تفريغه تمامًا من كل الصور الخاصة بها.

وتساءل المتابعون عن سبب ذلك وهل ستقوم بعمل حساب جديد أم أن أحد الأشخاص قام بسرقة الحساب وستحاول استعادته من جديد.

يذكر أن آخر أعمال ساندي كان ألبوم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من صناع المزيكا وهم: "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع. 
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