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أخبار العالم

صفعة لـ تركيا.. حكم قضائي ليبي يبطل اتفاقيات حكومة الوفاق وأنقرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:44 م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
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شيماء مصطفى
قررت محكمة في مدينة البيضاء الليبية، اليوم الأربعاء، إبطال اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت اليوم، بإبطال قرار حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، حيث وقعت مذكرات تفاهم بينهما، في نوفمبر 2019، في مواجهة صريحة مع مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدانت دول عدة وعلى رأسها مصر، التدخل التركي في ليبيا، فيما أكد الجيش الوطني الليبي، أن جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وأنقرة تفتقر إلى الشرعية.
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