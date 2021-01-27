رسميا.. موتورولا تطلق هاتف Motorola Edge S المتطور بكاميرا ثلاثية.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة موتورولا Motorola ، هاتفها الأحدث للبيع في الصين Motorola Edge S، هو يعد أول جهاز للعلامة التجارية الصينية يعمل بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 870،، المبني على تقنية 7 نانومتر.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف Motorola Edge S، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، من خلال مودم منفصل من نوع Snapdragon X55.









ويأتي هاتف Edge S، بشاشة بقياش 6.7 بوصة من نوع IPS LCD، وبدقة 2520 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، وتوفر دعم HDR10، وتحتوي الشاشة على ثقبين أعلى اليسار مخصصين للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل.









ويقدم هاتف Motorola Edge S، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 6K وبمعدل 30 إطارا في الثانية، إلى جانب كاميرا واسعة جدا بدقة 16 ميجابكسل مع اكتشاف التركيز البؤري التلقائي، ومستشعر عمق بؤري ثابت بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر ToF.





ويحتوي هاتف Motorola Edge S، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدره 20 وات مع شاحن بقدره 20 وات مرفق في الصندوق، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.



