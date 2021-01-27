ماذا تفعل الفرصجية؟.. تعرف عليها وماذا فعلت بالشباب

قالت أروة اسامة، مؤسسة مبادرة "الفرصجية" أفضل مبادرة لتأهيل فتيات الصعيد لسوق العمل، إنها من محافظة أسوان، والتي تعد من اكثر المحافظات التي تعاني من وجود فرص عمل خاصة للفتيات، وصعوبة في التدريب وكل شيء، وذلك لان أغلب الشركات والمؤسسات تتمركز في القاهرة ولذلك يصعب على الفتيات الانتقال بهذا الشكل وتحد من فرصهن.





وتابعت أروة اسامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبادرة تستهدف الشباب بشكل عام ولكن تخصص نوعا ما للفتيات للتيسير عليهن، وذلك من خلال برنامج يدخل فيه الشاب ليدعمه بمجموعة من المناهج والمعلومات، وبهذا تقوم بتنمية مهارة الشباب والرفع من كفاءتهم، لافتة الى ان اغلب الاسباب التي يتم رفض الشباب بسببها في الوظائف إما لقلة الخبرة أو افتقار الشاب لمهارات تلك الوظيفة.





وأضافت انهم يقومون بالربط بين الخبرة والمهارات معا، وذلك من خلال برامج تدريبية لمدة شهر، وبعد ذلك يتم التواصل مع شركات لاتاحة فرصة التدريب بها من الشهر الثاني، واذا نال الشاب اعجابهم يتاح له الفرصة في تلك المؤسسة او الشركة، منوهة ان المبادرة اطلقت من وزارة الشباب والرياضة برعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وبدأت بالتنفيذ على ارض الواقع في 30 أغسطس الماضي.





وأشارت الي انه تم تدريب 3 دفعات من الشباب، وتخرج منها اكثر من 200 متدرب، وتجارب التدريب على الدفعة الـ4، ووصل عدد متابعي الصفحة الرسمية لهم على "الفيسبوك" أكثر من 10 الاف متابع.



