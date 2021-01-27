هيونداي تكشف عن توسان N LINE رسميا.. تعرف على المواصفات .. فيديو

أزاحت عملاق السيارات الكورية هيونداي رسميا الستار عن موديل توسان ان لاين 2022 ، وتعتبر هذه النسخة صاحبة تحديثات رياضية من توسان الجديدة كليا ، وفي بداية الأمر ، سنتعرف على مميزات شبك أمامي أوسع وأطول من الطراز القياسي .



وتتميز السيارة بشكل جواهر بارامترية مع وجود حواف تصنع انعكاسات إضافية ، مع وجود مصد أمامي رياضي مع نافذة هواء أكبر، إضافة إلى وجود ألواح حماية سفلية فضية ، ومصابيح أمامية سوداء، مع خط ان لاين على الجانبين مع وجود نوافذ جانبية بحواف سوداء لامعة.



كما تمتلك السيارة كثيرا من المميزات مقارنة بالنسخة القياسية، بداية من الجناح الاطول إلى المصد الخلفي الجديدة، إضافة إلى عاكس عريض، ولوح حماية سفلية، مع مشتت هواء مدمج ، إضافة إلى نظام عادم مزدوج، وتتوفر السيارة بسبعة ألوان مختلفة وتشتمل الرمادي الظلي مع خمسة خيارات من الألوان.



أما مقصورة السيارة فتصميمها رياضي من الداخل، وتم تجهيزها بمقاعد جلدية وخياطة متباينة باللون الأحمر، إضافة إلى عجلة قيادة N ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك ديزل وستتوفر بمحركات توسان سعة 16 لترا، وقوة 136 حصانا، إضافة إلى محرك هجين بقوة 265 حصانا.

