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سيارات

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:00 م
روبوتات هيونداي تبدأ
روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا
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اشرف عطية
تقوم شركة هيونداي باختبار روبوتاتها المستقبلية، وقامت باستخدامها في صالة عرض لأحد وكلائها في سيول لمدة شهر واحد للتشغيل التجريبي بعد استحواذها مؤخرًا على شركة صناعة الروبوتات بوستون روبوتيكس وستكون نقطة تحول هائلة في الطريقة التي يعمل بها وكلاء السيارات التقليديون.


تقوم ريبوتات هيونداي بمهمات متعددة في صالات العرض، خصوصا في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي، وستطلب الروبوتات من العملاء أيضا وضع أقنعتهم بشكل صحيح، وستنضم إلى شبكة متنامية من الروبوتات المساعدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ليتم تعميمها في وقت قريب.


تهدف هيونداي أيضا إلى استخدام الروبوتات الذكية للتكامل مع الموظفين البشريين في صالة العرض، حيث سيقومون بتوجيه العملاء، وعرض معلومات هامة حول الطرز الجديدة والأسعار والمواصفات، وستعمل روبوتات هيونداي بشبكات اتصال 4G أو 5G، وتقول هيونداي إنها ستعمل حتى الساعة 10:00 مساءً، لتوفير مزيد من الراحة للعملاء.


وقد أعلنت شرطة هاواي الأمريكية مؤخرا عن شراء كلب بوستون داينامكس Boston Dynamics الآلي من هيونداي بسعر 150,000 دولار، ولكن بتعديلات خاصة وعسكرية لتجعله كلبا بوليسيا من الطراز الأول ليتناسب مع جميع المهام الصعبة للشرطة.

وطورت شركة بوستون داينامكس Boston Dynamics طرازا يسمى "سبوت" للكلاب الآلية التي تسعى دائما لتطويرها بهدف البيع لخدمات الإنقاذ والاستطلاع العسكري واستخدامات أخرى متعددة، منها الإسعافات واستكشاف الخطر والكشف عن المفرقعات أحيانا للحفاظ على العنصر البشري.
رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور
رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور
رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور
رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور
رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور
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