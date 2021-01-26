رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

روبوتاتها المستقبلية، وقامت باستخدامها في صالة عرض لأحد وكلائها في سيول لمدة شهر واحد للتشغيل التجريبي بعد استحواذها مؤخرًا على شركة صناعة الروبوتات بوستون روبوتيكس وستكون نقطة تحول هائلة في الطريقة التي يعمل بها وكلاء السيارات التقليديون .

تقوم شركة هيونداي باختبار









تقوم ريبوتات هيونداي بمهمات متعددة في صالات العرض، خصوصا في التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي، و ستطلب الروبوتات من العملاء أيضا وضع أقنعتهم بشكل صحيح، وستنضم إلى شبكة متنامية من الروبوتات المساعدة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ليتم تعميمها في وقت قريب.





تهدف هيونداي أيضا إلى استخدام الروبوتات الذكية للتكامل مع الموظفين البشريين في صالة العرض، حيث سيقومون بتوجيه العملاء، وعرض معلومات هامة حول الطرز الجديدة والأسعار والمواصفات ، وستعمل روبوتات هيونداي بشبكات اتصال 4G أو 5G، وتقول هيونداي إنها ستعمل حتى الساعة 10:00 مساءً، لتوفير مزيد من الراحة للعملاء.









