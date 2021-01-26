مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021

هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان وبها كراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، و6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت و كاميرا للرؤية الخلفية، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحمولة.









الأمان في هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 وتأتي هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 إلى مصر بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.







