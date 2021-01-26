مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

طرحت مؤخرا شركة هيونداي
جيلها الجديد والأحدث من أيقونتها التي حققت مبيعات
مرتفعة، هيونداي توسان hyundai tucson
والتي نجحت في لفت الأنظار إليها، وظل الكثير يتساءل هل الجيل الجيد منها أفضل أم الشكل
القديم الذي وصفه البعض بأنه أكثر اعتمادية، خصوصا أنه يأتي بفتيس عادي وليس فتيس DCT مثل هيونداي توسان hyundai tucson 2021
الشكل الجديد tucson nx4.
وفي هذا السياق، نطرح عليكم مقارنة بين hyundai tucson nx4 2021
الشكل الجديد والشكل القديم:
في بداية الأمر الفتيس الجديد في السيارة hyundai tucson nx4 2021 هو نسخة فتيس متطور مقارنة بالجيل السابق، مما جعل العملاء متخوفين منه لأنه بتقنيات حديثة، مما جعل شركة هيونداي تصدر بيانا صحفيا قائلة إنها حريصة على تلبية احتياجات العملاء، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب العصر الرقمي المتطور، لذلك حرصنا على تطوير تقنيات نواقل الحركة في هيونداي مؤكدة أن هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 تأتي بشكل جديد كليًا مع تجربة قيادة متطورة.
مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021
هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان وبها كراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، و6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت وكاميرا للرؤية الخلفية، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحمولة.
الأمان في هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021
وتأتي هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 إلى مصر بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.
تجهيزات هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021
السيارة هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 معززة بمثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 انش في أعلي فئة.
هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 متاحة بجنوط سبور 19 بوصة، وإضاءة داخلية، وجميع المنافذ كهربائية، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراري، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 سماعات، ونظام التتبع الملاحي، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة على القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية.
هيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم
أما هيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم فتأتي بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الإلكتروني عند المنعطفات، ومكابح يد إلكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD.
هيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الأسرة.
مقارنة بين أسعار هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 وهيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم
يبدأ سعر هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 من 435.000 جنيه حتى 590.000 جنيه لأعلى فئة، أما سعر هيونداي توسان hyundai tucson الشكل القديم فيبدأ من 402.000 جنيه حتى 492.000 جنيه لأعلى فئة.