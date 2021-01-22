الوحش الكوري .. هيونداي إلنترا 2019 تسيطر على سوق المستعمل

سيارات هيونداي من أحب السيارات إلى المستهلك المصري منذ بداية ظهورها في السوق، سواء كانت زيرو أو مستعملة ومن أفضل الموديلات موديل هيونداي إلنترا 2019، ويبدأ سعره في السوق المستعمل في عام 2021 من 285 ألف جنيه حسب حالة السيارة.
تتمتع السيارة بمحرك رباعي سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان، وناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات ،مع ميزة الغطاء الذكي لصندوق الأمتعة.
يوجد بالسيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقابلة للامتداد،وتكييف هواء أوتوماتيكي، بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، بالإضافة إلى زجاج أمامي حراري عازل لحرارة الشمس، ومزيل للضباب من الزجاج الأمامي أوتوماتيك، مع مقاعد مكسوة بالجلد، مع تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات.
أما بالنسبة لوسائل الأمان فيوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع فرامل مضادة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام تثبيت لكرسي الأطفال.
أما الفئات الأعلى من السيارة، تأتي بمقاعد جلد، ومصابيح أمامية LED، بمستشعرات للضوء والمطر، وعجلة قيادة بخاصية التدفئة، ومستشعرات لركن السيارة أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وعجلات معدنية بقياس 17 بوصة.
تتمتع السيارة بمحرك رباعي سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان، وناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات ،مع ميزة الغطاء الذكي لصندوق الأمتعة.
يوجد بالسيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقابلة للامتداد،وتكييف هواء أوتوماتيكي، بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، بالإضافة إلى زجاج أمامي حراري عازل لحرارة الشمس، ومزيل للضباب من الزجاج الأمامي أوتوماتيك، مع مقاعد مكسوة بالجلد، مع تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات.
أما بالنسبة لوسائل الأمان فيوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع فرامل مضادة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام تثبيت لكرسي الأطفال.
أما الفئات الأعلى من السيارة، تأتي بمقاعد جلد، ومصابيح أمامية LED، بمستشعرات للضوء والمطر، وعجلة قيادة بخاصية التدفئة، ومستشعرات لركن السيارة أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وعجلات معدنية بقياس 17 بوصة.