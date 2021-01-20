سعر ومواصفات هيونداي النترا HD موديل 2021 | صور

عززت شركة هيونداي الكورية عملاق صناعة السيارات تواجدها داخل السوق العالمي والمصري عبر العديد من الاصدارات المختلفة، ومن بين هذه النماذج المطروحة تأتي السيارة هيونداي النترا HD من فئة السيدان، لتستكمل تواجدها ولكن بإطلالة 2021.





زودت HYUNDAI ELANTRA HD بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 121 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.3 ثانية، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض مسافة تقدر بـ 100 كم.





تمتعت HYUNDAI ELANTRA HD بتصميم خارجي مميز، ومصابيح أمامية حادة، و مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وبعجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة و 16 بوصة تختلف من ناحية التجهيزات.





وحصلت الفئات الأعلى تجهيزًا على باقة من وسائل الامن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD.





ويبلغ السعر الرسمي لـ HYUNDAI ELANTRA HD موديل 2021 :





الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 238.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 245.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL/ SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 251.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 258.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 266.900 جنيه.