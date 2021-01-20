بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

أعلن الوكيل المحلى لسيارات هيونداي بمصر، في سبتمبر الماضى عن السيارة هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV موديل 2021 الجديدة كليًا.





وتقدم هيونداي هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021 الجديدة كليًا بـ4 فئات ، وحصلت السيارة على تحديثات في التصميم الخارجي ، المصابيح الأمامية LED، وشبكة تهوية عريضة، بالإضافة إلى جسم السيارة الذي أصبح أكثر طولًا مقارنة بسابقتها، ومصابيح خلفية LED مع شريط ضوئي في المنتصف .

وتستمد السيارة هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان، ويرتبط به ناقل حركة CVT من 6 سرعات ، و تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 12.1، وتصل سرعتها القصوى 169 كم، بينما معدل استهلاكها من الوقود يبلغ 7.1 لتر لكل 100 كم.





كما ان هناك مواصفات اساسية للسيارة الرياضية عبارة عن أقراص أمامية مهواة مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الامامية المزدوجة، إلى جانب نظام تحذير ضغط الإطارات كميزة أمان قياسية.





وبالإضافة إلى مصابيح شبورة أمامية وكاميرا للرؤية الخلفية وجهاز تحذير المسافة الخلفية ومراَه داخلية ذاتية التعتيم، إضافة إلى تجهيزات الإضاءة التي تشمل مصابيح أمامية LED، مصابيح LED لتحديد المواقع، إضاءة أمامية خلال النهار LED، فوانيس LED خلفية بالكامل، إضاءة بالمرايات الخارجية، مصباح توقف عالي التثبيت، إشارات جانبية بالمرايات LED.





اما عن اسعار السيارة هيونداي كريتا اس يو 2 الجديدة فى مصر الان فتاتى كالتالى .





- اوتوماتيك / SMART 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 360,000 جنيه





- اوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 362,900 جنيه





- اوتوماتيك / SMART PLUS 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 375,000 جنيه





- اوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 377,900 جنيه





- اوتوماتيك / MODERN 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 400,000 جنيه





- اوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 402,900 جنيه





- اوتوماتيك / ADVANCED 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 425,000 جنيه





- اوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2021 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 427,900 جنيه