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سيارات

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:05 م
جيب
جيب
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كريم عاطف
أعلن وكيل شركة جيب الأمريكية المحلى فى مصر عن طرح السيارة جيب رينجيد الجديدة موديل 2021، وجاء هذا الطرح من خلال أربع فئات لها نفس الموديل وهم LONGITUDE و LIMITED و LIMITED PANORAMA و LIMITED 4WD .

وظهر الشكل الخارجى للسيارة جيب رينجيد الجديدة موديل 2021 بمقدمة مختلفة من خلال شبكة أمامية بسبع فتحات، ومصابيح أمامية ومصابيح ضباب جديدة وتتميز نسخ لونجيتيود وليميتد، وتريل هوك باعمدة سقف سوادء. 

وتتوافر مصابيح جديدة للسيارة جيب رينجيد الجديدة موديل 2021 ، ومصابيح ضباب LED ، ممايزيد من كفاءة السيارة وسلامتها ، اما خلفية السيارة ، فقد حصلت على مصابيح إضاءة خلفية محدثة مع مجموعة مصابيح LED جديدة . 

وتستمد السيارة جيب رينجيد الجديدة موديل 2021 قوتها من محرك جديد بنزين سعة 1400 سي سي بقوة 160 حصان و84 رطل من عزم الدوران مع تيربو للمرة الأولى في سيارة رينيجيد ويتميز المحرك الجديد باستهلاك منخفض للوقود مع اداء قياسي في مختلف الطرق، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك مع تسع سرعات .

 كما تعمل السيارة باربعة أوضاع للقيادة اولها أوتو وهي النمط الأساسي مع فصل المحور الخلفي ، ووضع القيادة على الثلج Snow ، وهو نمط دفع رباعي ووضع القيادة على الرمال والوحل. 

وتم تجهيز جيب رينيجيد بنظام يوكونتكت وهو نظام للملاحة قيتس 7 أو 8.4 بوصة شاشة لمسية ملون عالية الوضوح مع إمكانية الاتصال بدون استعمال اليدين والملاحة خاصية تحويل النص إلى صوت.

اما عن اسعار السيارة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2021 ، فتاتى كالتالى :
- اوتوماتيك / LONGITUDE 2021 بسعة محرك 1400 CC تربو وبسعر 415,000 جنيه
- اوتوماتيك / LIMITED 2021 بسعة محرك  1400 CC تربو وبسعر 455,000 جنيه
- اوتوماتيك / LIMITED PANORAMA 2021 بسعة محرك  1400 CC تربو وبسعر 485,000 جنيه
- اوتوماتيك / LIMITED 4WD 2021 بسعة محرك  1400 CC تربو وبسعر  530,000 جنيه

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور
تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور
تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور
تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور
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تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

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