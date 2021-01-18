بشرى لملاك هيونداي.. فتح وتشغيل السيارات من الهاتف مثل BMW



كشفت مؤخرا شركة ابل apple عملاق صناعة التكنولوجيا والهواتف المحمولة عن نظام iOS 14 والذي يتيح فتح سيارات bmw عن بعد بخاصية مفتاح ديجيتال جديد يمكن مالك السيارة ال BMW من فتح السيارة و تشغيلها عن طريق الهاتف المحمول و بعدها مباشرة أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية أن لديها نفس التقنية.





هذه التقنية من هيونداي كانت موجودة منذ 2018 ولكن كانت محدودة الإمكانات والوظائف وكانت لا تُدعم إلا على جوالات أندرويد من سامسونج وإل جي فقط دون باقي الهواتف.





تقنية المفتاح الرقمي الجديد من هيونداي تمكن مالك السيارة من التحكم في بعض وظائف السيارة عن بعد بواسطة تطبيق على الهاتف المحمول مثل فتح وغلق الأبواب وتشغيل وإيقاف المحرك.



وحتي الآن لم يتم الكشف عن موعد طرح تطبيق مفتاح هيونداي الرقمي الجديد لجوالات آيفون أو الموديلات التي ستدعم التطبيق، أسوة بشركة bmw و ايفون.







يذكر أن هيونداي سوناتا وهيونداي النترا هما السيارتين الوحيدين اللتين تدعمان تقنية المفتاح الرقمي الجديد على أندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية مما يدل علي اقتراب التقنية من ابل قريبا.

صرح مصدر مسؤول في هيونداي كوريا الجنوبية أنهم بصدد التغير بعد منح هيونداي إذن تطوير تطبيق خاص بهواتف آيفون، مع العلم أن أبل تشترط منح إذن لإنشاء مثل هذه البرمجيات، خلاف جوجل مالكة نظام أندرويد.