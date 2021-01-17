ليس حرف H... تعرف على سر شعار هيونداي

نشاهد يوميا العديد من أشكال العلامات التجارية الخاصة بالسيارات فى الطرقات العامة، ولكن دون العلم بمعناها الحقيقى، وإنما نعرف المعنى المتداول بين الأشخاص.

فأغلب الشركات لا تمتلك علامات ذات معنى عميق، فالشيء الذى يهمهم فى المقام الأول هو أن تقوم العلامة بتمييز الشركة عن المنافسين، ولكن أحيانًا تعبر شعارات الشركات عن اسمها، وثقافتها، وتاريخها، وفلسفتها.





فمثلا علامة هيونداى التجارية، جميعنا كان يعتقد فى الماضى أنها ترمز للحرف H فى اللغة الإنجليزية وهو بداية كلمة هيونداى، ولكن فى الحقيقة هذا خطأ، وخلال السطور التالية نتعرف على المعنى الحقيقى لها.





فاكد موقع Jalopnik أن شعار علامة هيونداي، والذي يتكون من حرف H مائل، هو أكثر من مجرد أول حرف من اسم الشركة الكورية باللغة اﻹنجليزية ، حيث يمثل الحرف H رجلان يتصافحان باﻷيدي، أحدهما العميل، والآخر ممثل عن الشركة، بينما الجسر بينهما يمثل المصافحة باﻷيدي.

وتكوّن رمز هيونداي فى الماضى من الحرفين HD كدلالة على اسمها، قلقًا من الخلط بين رمزها والرمز الخاص بشركة هوندا المبني على حرف H أيضًا، إلا أن الرموز الحالية توضّح الفرق بشكل كاف للمستهلكين، وهذه هى عادة معظم الشركات بأن تغير شعارها مع الوقت.