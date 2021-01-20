ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماذا يعنى الفن الرقمى الذى قدمته هيونداى عالميا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
أعلنت شركة هيونداي موتورز اليوم ، عن إبرامها شراكة مع مؤسسة Rhizome التابعة للمتحف الجديد بنيويورك يقدم بمقتضاها الطرفان الدعم اللازم للمساعي الفنية الرقمية المبتكرة والمعارض، وتستمر حتى عام 2022. وسيرتكز التعاون بين الجانبين على الانضمام إلى معرض “World on a Wire" الجماعي الجديد الذي ينطلق لأول مرة في 28 يناير 2021.

ويسعى المعرض لاستكشاف المنتجات الفنية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، كما يقدم ما يمكن اعتباره أشكال حياة اصطناعية فنية، ويستكشف إمكانيات وجمالية المحاكاة بالحاسوب "computational simulation".

وحول الشراكة؛ قال وونهونغ تشو، رئيس قسم تجربة العملاء في هيونداي موتورز: "تقود رؤية هيونداي المتمثلة في" التقدم من أجل الإنسانية "كل ما نقوم به، وتأتي شراكتنا مع Rhizome لتعكس هذه الرؤية، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة الآخرين وأن تعزز الشغف بالفنون الإبداعية، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة، وندعوكم لزيارة هذا المعرض أينما كنتم لمشاهدة الإمكانيات اللامحدودة التي يطرحها لقاء الفن بالتكنولوجيا.

وأنشأت مؤسسة Rhizome في عام 1996 وصارت تابعة للمتحف الجديد الشهير في مدينة نيويورك منذ عام 2003، وتعد  مؤسسة فنية رائدة مكرسة للفن الرقمي والثقافة، لعبت دورًا أساسيًا في التعريف بالفن المتعامل مع التقنيات الشبكية وسهلت انتشار  الفن الرقمي التجريبي الرائد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرح سوناتا إن لاين hyundai sonata n line.. هيونداي تطرح ألنترا hyundai elantra n line.. صور

هيونداي تكشف عن توسان N LINE الرياضية 2022

إي فاينانس تشارك في معرض القاهرة للاتصالات .. تفاصيل

محافظ القاهرة ونائب وزير الاتصالات يبحثان التحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة

هيونداي تساعد ابل في تصنيع أولى سياراتها الكهربائية

هيونداي تولد الطاقة من نفايات السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

دراسة: أعراض في العين تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا

طارق شوقى: تنفيذ نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

هل يجوز قراءة سورة واحدة في الصلاة بعد الفاتحة ؟.. الإفتاء تجيب

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

هل تلقى محمد الشناوي عرضا من الدوري الإسباني؟

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور