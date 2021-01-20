ماذا يعنى الفن الرقمى الذى قدمته هيونداى عالميا

أعلنت شركة هيونداي موتورز اليوم ، عن إبرامها شراكة مع مؤسسة Rhizome التابعة للمتحف الجديد بنيويورك يقدم بمقتضاها الطرفان الدعم اللازم للمساعي الفنية الرقمية المبتكرة والمعارض، وتستمر حتى عام 2022. وسيرتكز التعاون بين الجانبين على الانضمام إلى معرض “World on a Wire" الجماعي الجديد الذي ينطلق لأول مرة في 28 يناير 2021.
ويسعى المعرض لاستكشاف المنتجات الفنية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، كما يقدم ما يمكن اعتباره أشكال حياة اصطناعية فنية، ويستكشف إمكانيات وجمالية المحاكاة بالحاسوب "computational simulation".
ويسعى المعرض لاستكشاف المنتجات الفنية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الجديدة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، كما يقدم ما يمكن اعتباره أشكال حياة اصطناعية فنية، ويستكشف إمكانيات وجمالية المحاكاة بالحاسوب "computational simulation".
وحول الشراكة؛ قال وونهونغ تشو، رئيس قسم تجربة العملاء في هيونداي موتورز: "تقود رؤية هيونداي المتمثلة في" التقدم من أجل الإنسانية "كل ما نقوم به، وتأتي شراكتنا مع Rhizome لتعكس هذه الرؤية، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة الآخرين وأن تعزز الشغف بالفنون الإبداعية، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة، وندعوكم لزيارة هذا المعرض أينما كنتم لمشاهدة الإمكانيات اللامحدودة التي يطرحها لقاء الفن بالتكنولوجيا.
وأنشأت مؤسسة Rhizome في عام 1996 وصارت تابعة للمتحف الجديد الشهير في مدينة نيويورك منذ عام 2003، وتعد مؤسسة فنية رائدة مكرسة للفن الرقمي والثقافة، لعبت دورًا أساسيًا في التعريف بالفن المتعامل مع التقنيات الشبكية وسهلت انتشار الفن الرقمي التجريبي الرائد.