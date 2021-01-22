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سيارات

تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:27 م
هيونداي ايونيك hyundai
هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5
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اشرف عطية
نشرت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية صورا وتفاصيل جديدة حول مواصفات سيارتها الكهربائية الجديدة هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 والتي تنتمي لطرازات السيارات المتعددة الاستخدامات suv والتي ستطرحها هيونداي بشكل رسمي في فبراير من العام الجاري 2021 .  

أشار تسريب هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5  إلى وجود شاشة قياس 12.3 انش في الداخل، وشاشة علوية مع واقع معزز، مع ذكر 44 بوصة أيضًا، وشاشة عرض رأسية قد تشمل الزجاج الأمامي بالكامل تقريبًا، بالإضافة إلى الشحن الفائق السرعة البالغ 232 كيلووات ليجهلها تحجز مكانها في مبيعات 2021 وتنافس بقوة.

نشرت هيونداي صورا تشويقية لسيارتها الجديدة هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 بواجهة أمامية وخلفية متطابقة تمامًا مع الصور التشويقية الرسمية واللقطات التجسسية للسيارة التي ستكون مختلفة تمامًا عن هيونداي أيونيك الجيل الحالي. 

صورة هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 المسربة تظهر تصميما مختلفا قليلًا في الجزء السفلي من كل من الواجهة الأمامية والخلفية، وستتميز هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 بنطاق قيادة يبلغ 510 كيلو متر في الشحنة الواحدة , ستقوم هيونداي بطرح ايونيك hyundai ioniq 5 في فبراير القادم وسنوافيكم بالتفاصيل الرسمية أولا بأول فور طرحها رسميا.
تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية
تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية
تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية
تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية
تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية
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