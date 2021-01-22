تسريب جديد بالصور.. مواصفات هيونداي ايونيك HYUNDAI IONIالكهربائية

نشرت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية صورا وتفاصيل جديدة حول مواصفات سيارتها الكهربائية الجديدة هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 والتي تنتمي لطرازات السيارات المتعددة الاستخدامات suv والتي ستطرحها هيونداي بشكل رسمي في فبراير من العام الجاري 2021 .





أشار تسريب هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 إلى وجود شاشة قياس 12.3 انش في الداخل، وشاشة علوية مع واقع معزز، مع ذكر 44 بوصة أيضًا، وشاشة عرض رأسية قد تشمل الزجاج الأمامي بالكامل تقريبًا، بالإضافة إلى الشحن الفائق السرعة البالغ 232 كيلووات ليجهلها تحجز مكانها في مبيعات 2021 وتنافس بقوة.



نشرت هيونداي صورا تشويقية لسيارتها الجديدة هيونداي ايونيك hyundai ioniq 5 بواجهة أمامية وخلفية متطابقة تمامًا مع الصور التشويقية الرسمية واللقطات التجسسية للسيارة التي ستكون مختلفة تمامًا عن هيونداي أيونيك الجيل الحالي.



