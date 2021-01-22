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سيارات

هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:07 م
هيونداي توسان hyundai
هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد
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اشرف عطية
طرحت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة المنتظرة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد التي ينتظرها الكثير من عشاق العلامة وعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتي تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي تيربو. 

مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson 2021

محرك هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد يولد قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن متر، وهو متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان.

أبعاد هيونداي توسان hyundai tucson 2021 

السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد تأتي بطول 4500 مم و عرض 1865 مم وارتفاع 1650 مم وقاعدة عجلات قياس 2680 مم و شنطة خلفية سعة 503 لتر وخزان وقود يتسع حتي 54 لترا. 

الأمان في هيونداي توسان hyundai tucson 2021

السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد معززة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold. 

كماليات هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد
وتحتوى السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 على مجموعة من التجهيزات والكماليات منها مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 انش في أعلي فئة. 

هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد بها حامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف متعدد المناطق امامية و خلفية. 

فئات هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد في مصر 
الفئات الاعلي من هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد في مصر بها زجاج خلفي فامية ، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة التشغيل أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت وكاميرا للرؤية الخلفية، و شاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحموله . 

أعلي فئة من هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد في مصر 
تتميز اعلي فئة من هيونداي توسان hyundai tucson 2021  الشكل الجديد في مصر بجنوط رياضية 19 بوصة، وإضاءة داخلية ، وجميع المنافذ كهربائية، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 سماعات، ونظام التتبع الملاحي، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية، وكراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية.
هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور
هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور
هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور
هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور
هيونداي توسان HUNDAI TUCSON 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر.. صور
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