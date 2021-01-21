هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور



تستعد شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية لإنتاج أجيال جديدة من السيارات ال SUV , لأنها تعتبر البيئة الأخصب للمبيعات خصوصا بعد اتجاه محبي السيارات لاقتناء هذا الطراز, نظرا لتمتعه بمساحات داخلية كبيرة وارتفاعه الجيد عن الأرض.





تستعد هيونداي لطرح hyundai bayon الجديدة و التي تنتمي لفئة السيارات SUV طراز (B-segment)، وستتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهرًا عالي التقنية وسط المنافسين لتحجز مكانها في الصفوف الاولى لمبيعات السيارات SUV .







هيونداي تسعي لطرح تشكيلة طرازات SUV خاصة بها، وتعتبر السيارة هيونداي بايون hyundai bayon هي الأصغر في فئتها ، وهو اسم بايون bayon مستوحى من المدينة الفرنسية باوني مما يعطينا وهلة أن السيارة تتمتع برشاقة وأناقة غير مسبوقة .







تم بناء هيونداي بايون hyundai bayon على نفس منصة هيونداي i20، و من المتوقع ان تحصل علي محرك 1000 سي سي تيربو 118 حصان، و سنوافيكم بباقي التفاصيل عن صدورها رسميا من هيونداي كوريا, و سيتم طرحها في الأسواق خلال العام الجاري 2021.





مقدمة السيارة هيونداي بايون hyundai bayon تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضورًا جريئًا، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا الكهربائية بالكامل و تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل .