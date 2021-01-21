ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 06:50 م
هيونداي بايون hyundai
هيونداي بايون hyundai bayon
Advertisements
اشرف عطية
تستعد شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية لإنتاج أجيال جديدة من السيارات ال SUV , لأنها تعتبر البيئة الأخصب للمبيعات خصوصا بعد اتجاه محبي السيارات لاقتناء هذا الطراز, نظرا لتمتعه بمساحات داخلية كبيرة وارتفاعه الجيد عن الأرض.

تستعد هيونداي لطرح hyundai bayon الجديدة و التي تنتمي لفئة السيارات SUV طراز (B-segment)، وستتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهرًا عالي التقنية وسط المنافسين لتحجز مكانها في الصفوف الاولى لمبيعات السيارات SUV .

هيونداي تسعي لطرح تشكيلة طرازات SUV خاصة بها، وتعتبر السيارة هيونداي بايون hyundai bayon هي الأصغر في فئتها ، وهو اسم بايون bayon مستوحى من المدينة الفرنسية باوني مما يعطينا وهلة أن السيارة تتمتع برشاقة وأناقة غير مسبوقة .

تم بناء هيونداي بايون hyundai bayon على نفس منصة هيونداي i20، و من المتوقع ان تحصل علي محرك 1000 سي سي تيربو 118 حصان، و سنوافيكم بباقي التفاصيل عن صدورها رسميا من هيونداي كوريا, و سيتم طرحها في الأسواق خلال العام الجاري 2021.

مقدمة السيارة هيونداي بايون hyundai bayon تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضورًا جريئًا، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا الكهربائية بالكامل و تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل .
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

هيونداي تختبر hyundai bayon الجديدة كليًا استعدادًا لطرحها.. صور

جينيسيس تطلق السيارة genesis gv80 suv الجديدة رسميا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت hundai accent 2021 الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا .. صور

هيونداي النترا 2021 hundai elantra .. تعرف على الفرق بين الفئة الخامسة و السادسة.. صور

أسعار هيونداي كريتا 2021 Hundai creta الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا.. صور

ترشيحاتنا

درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي الزنجبيل كل يوم

النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات

خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن ..فيديو

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

فرج عامر يطالب بإنقاذ الكرة المصرية فى رسالة فيسبوكية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور