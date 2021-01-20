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سيارات

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:31 م
هيونداى ماتريكس..
هيونداى ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات فى السوق المصري
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صبري طلبه
نجحت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في احتلال مكانة فريدة للعديد من عملائها حول العالم، وذلك عبر العديد من الإصدارات المختلفة بين فئات السيدان والهاتشباك و الـSUV، ومن بين النماذج المتألقة وأحد أكثر السيارات تأثيرًا في الشارع المصري، "ماتريكس".

حافظت السيارة هيونداي ماتريكس على تواجدها داخل السوق المصري لسنوات عديدة، وذلك لما تتضمه من مفاهيم مختلفة مثل، كونها نموذج عائلي بالمقام الأول، و اعتماديتها، و توافر قطع الغيار الخاصة بها، و أيضًا لسهولة صيانتها.

ويعود تاريخ صدورها إلى عام 2001 حتى عام 2008، ثم حدثت بضعة تغييرات في تصميمها الخارجي، لتتخلى السيارة عن المصابيح الأمامية بشكلها المعهود، و شبكات التهوية، وتحمل لمسات اضافية اخرى نسبة لتغيرات الشكل الجديد موديل 2009 والذي توقف في عام 2011.  

حصلت ماتريكس على ثلاثة خيارات من المحركات ولكن النسخة المقدمة في مصر استمدت قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، والأخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

دعمت السيارة بحزمة من وسائل الأمن والسلامة مثل، الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية AIRBAGS، و نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و مرايات جانبية كهربائية، و مقعد أمامي يدعم خاصية التحكم في الارتفاع والانخفاض حسب رغبة السائق، و زجاج كهربائي، وقفل مركزي، و جنوط قياس 15 بوصة، و مقود حركة باور ستيرينج.

كما تميزت السيارة بمساحة داخلة تتسم بالرحابة، وارتفاع نسبي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق، ومساحة تخزينية بلغت 340 لتر، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة أكبر، و فتحة سقف لبعض الفئات، و سبويلر خلفي.

و مازالت هيونداي ماتريكس تتصدر سوق السيارات المستعملة، ويتراوح سعرها بين 125 ألف و حتى 160 ألف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.
هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري
هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري
هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري
هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري
هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري
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