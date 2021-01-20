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سيارات

كيا تتولى تصنيع سيارة آبل الكهربائية بالولايات المتحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:11 م
آبل
آبل
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أماني نوار
منذ الكشف عن تصنيع آبل لسيارة كهربائية، نُشرت بعض التقارير تؤكد أن مشروع تصنيع السيارة تم تسليمه إلى شركة كيا الكورية، بعد أن كان من المفترض أن تقوم بتصنيعها هيونداي ، نظرا لوجود خطط لدى كيا لبناء سيارة آبل في مصنعها بولاية جورجيا الامريكية .

ووفقا لما نشره موقع  e -Daily الكوري قررت هيونداي عدم تصنيع السيارة لانها في تلك الفترة مهتمة بتنمية علامتها التجارية، كما أن هناك أيضا مخاوف من رغبة شركة آبل في تولي المسئولية بالمشروع ، وهذا ما يقلق هيونداي.

وحتى الآن لاتزال سيارة آبل بعيدة عن الإنتاج ، كما أن هناك بعض التقارير تؤكد أنها قد تصل قبل نهاية العام ، على أن يتم إطلاق النسخة الإنتاجية لها في 2024 .

ومن المعروف أن سيارة آبل ستكون كهربائية بالكامل مع بطارية أحادية المستوى ، حيث إنها ستوفر نطاقا أكثر أمانا من البطاريات الحالية، بالإضافة إلا انها ستكون سيارة ذاتية القيادة بالكامل.

ومن المثير أن السيارة ستكون مخصصة لخدمات مشاركة الركوب، لذلك يجب أن ننتظر لنرى ما سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث لا توجد تأكيدات على أي من المعلومات الخاصة بهذه السيارة حتى الآن.
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