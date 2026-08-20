القبض على سائق سيارة ربع نقل سمح لأطفال بالجلوس في الصندوق الخلفي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسماح لعدد من الأشخاص والأطفال بالجلوس أعلى الصندوق الخلفى للسيارة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15/ الجارى وأنه يعمل بالسيارة فى نقل العمالة إلى منطقة المصانع بمدينة 6 أكتوبر.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية .