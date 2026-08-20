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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرمني من مستحقاتي .. ضبط عامل نشر منشورًا كاذبًا ضد مالك محل بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من مالك أحد المحال التجارية "يحمل جنسية إحدى الدول" لعدم إعطائه مستحقاته المالية، إضافة لسماحه لبعض الأشخاص بالعمل لديه دون حملهم إقامات بالقاهرة .
 

بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقه (مالك محل "يحمل جنسية إحدى الدول" ويحمل إقامة سارية – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) ، وتبين كون المحل مرخص ويعمل به (5 فتيات مصريات وأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أخرى" إقامته بالبلاد سارية"). 

بسؤال مالك المحل عن مضمون ما ورد بالشكوى أفاد بسابقة عمل الشاكى بالمحل المملوك له وأنهى التعامل معه خلال شهر يونيو الماضى لكونه دائم معاكسة الفتيات بالمحل ، وسابقة تقدمه ببلاغ بتاريخ 29 يوليو المنقضى بقسم شرطة النزهة لإثبات تركه للعمل وتحصله على كافة مستحقاته المالية.

تم ضبط القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهته قرر بحصوله على كافة مستحقاته المالية من مالك المحل ونشره للمنشور المشار إليه بإدعاءات كاذبة مؤخراً نكايةً فى المشكو فى حقه.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المحال التجارية

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