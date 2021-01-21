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سيارات

هيونداي تكشف عن تحفة جديدة في فيديو تشويقي

الخميس 21/يناير/2021 - 08:04 م
هيونداي
هيونداي
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارت الكورية هيونداي عن بعض الفيديوهات الدعائية ، والتي ظهرت جوانب من تصميم Bayon ، والتي سيتم إطلاقها العام الجاري ، حيث تعتبر واحدة من أكثر السيارات العائلية تميزا ، كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود .

وبمجرد ان تنظر إلى الفيديو ستجد السيارة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم ، كما انها ستحصل على مصابيح أمامية ضيقة ، وتعمل بتقنيات LED، بالإضافة إلى مصابيح خلفية مثلثة الشكل ، تم وضعها بشكل عمودي ، ولكن يفصل بينها خط إضاءة مميز أحمر اللون .

أما من الداخل ستجد السيارة مجهزة بشاشة لمسية كبيرة ، ومثبتة في منتصفها ، وعلى الجانب شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، وستجهز القمرة بأنظمة تكييف يمكن التحكم بها من أجل تعديل الحرارة .

وتستمد السيارة قوتها بمحرك اقتصادي سعته 1.0 و1.4 لتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وعلب ميكانيكية بـ 5 سرعات.

ولم يتوقف الامر على ذلك بل تعتمد السيارة على أنظمة الملاحة ،  وتحديد موقعها في حالات الطوارئ ، بالإضافة إلى نظمة مولتيميديا القادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة.

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