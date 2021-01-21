هيونداي تكشف عن تحفة جديدة في فيديو تشويقي

وتستمد السيارة قوتها بمحرك اقتصادي سعته 1.0 و1.4 لتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، وعلب ميكانيكية بـ 5 سرعات.





ولم يتوقف الامر على ذلك بل تعتمد السيارة على أنظمة الملاحة ، وتحديد موقعها في حالات الطوارئ ، بالإضافة إلى نظمة مولتيميديا القادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة.



كشفت عملاق السيارت الكورية هيونداي عن بعض الفيديوهات الدعائية ، والتي ظهرت جوانب من تصميم Bayon ، والتي سيتم إطلاقها العام الجاري ، حيث تعتبر واحدة من أكثر السيارات العائلية تميزا ، كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود .وبمجرد ان تنظر إلى الفيديو ستجد السيارة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم ، كما انها ستحصل على مصابيح أمامية ضيقة ، وتعمل بتقنيات LED، بالإضافة إلى مصابيح خلفية مثلثة الشكل ، تم وضعها بشكل عمودي ، ولكن يفصل بينها خط إضاءة مميز أحمر اللون .أما من الداخل ستجد السيارة مجهزة بشاشة لمسية كبيرة ، ومثبتة في منتصفها ، وعلى الجانب شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، وستجهز القمرة بأنظمة تكييف يمكن التحكم بها من أجل تعديل الحرارة .