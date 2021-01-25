ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:04 ص
هيونداي توسان hyundai
هيونداي توسان hyundai tucson 2021
Advertisements
اشرف عطية
بعد طول انتظار وصلت مؤخرا السيارة الجديدة من العملاق الكوري لصناعة السيارت، هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الجيل  الجديد والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وهذه الفئة هي الأنجح بين فئات السيارات المختلفة نظرا لتفضيل العملاء لها بسبب كبر مساحتها الداخلية وارتفاعها عن الأرض وفي هذا السياق نستعرض أسعارها ومواصفاتها . 



مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson 2021

تأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي تيربو, يولد قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان و بها كراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت وكاميرا للرؤية الخلفية، و شاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحموله . 

تجهيزات هيونداي توسان hyundai tucson 2021

السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 معززة بمثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 انش في أعلي فئة. 

الأمان في هيونداي توسان hyundai tucson 2021

وتأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 إلى مصر بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold. 

السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بها مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف متعدد المناطق امامية و خلفية., و زجاج خلفي فامية ، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة التشغيل أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB . 

وتتميز أعلى  فئة من هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بجنوط  سبور 19 بوصة، وإضاءة داخلية ، وجميع المنافذ كهربائية، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 سماعات، ونظام التتبع الملاحي، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية . 

سعر هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد في مصر

يبدأ سعر هيونداي توسان hyundai tucson 2021 من 435.000 جنيه حتي 590.000 جنيه لأعلي فئة . 

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور
سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور
سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور
سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور
سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2021 و سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia .. صور

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

نيسان ترفع أسعار موديل جوك في مصر .. تعرف على الزيادة

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

ترشيحاتنا

رحل ترامب ولم ترحل مشاكله.. الكشف عن مؤامرة جديدة ضد الكونجرس

فضل التسبيح بعد صلاة الفجر.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن

الصحة تكشف سبب تأجيل 30% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا.. وسبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي

مش ترقيات وحوافز بس.. التعليم: سعينا لتشديد عقوبات التعدي على المعلمين لحفظ كرامتهم

دم ناس غالية علينا.. زوجة شهيد المترو تبكى على الهواء.. شاهد

درجتان فقط في هذه المدينة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر من هذا الأمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت