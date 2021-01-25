سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson 2021

تأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي تيربو, يولد قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوان و بها كراسي كهربائية تبريد وشنطة خلفية كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت و كاميرا للرؤية الخلفية، و شاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن وايرليس للهواتف المحموله .

تجهيزات هيونداي توسان hyundai tucson 2021

السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 معززة بمثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيكية ومفتاح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط سبور حتي 19 انش في أعلي فئة.





الأمان في هيونداي توسان hyundai tucson 2021





وتأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 إلى مصر بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.





السيارة هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بها مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف متعدد المناطق امامية و خلفية., و زجاج خلفي فامية ، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة التشغيل أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB .





و تتميز أعلى فئة من هيونداي توسان hyundai tucson 2021 بجنوط سبور 19 بوصة، وإضاءة داخلية ، وجميع المنافذ كهربائية، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 سماعات، ونظام التتبع الملاحي، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية .





سعر هيونداي توسان 2021 الجيل الجديد في مصر





يبدأ سعر هيونداي توسان hyundai tucson 2021 من 435.000 جنيه حتي 590.000 جنيه لأعلي فئة .



