نادية سليمان "أم التوائم الثمانية" تحتفل بعيد ميلادهم الـ12.. شاهد كيف أصبح شكلهم

احتفلت الأمريكية "نادية سليمان"، أم التوائم الثمانية التي سبق أن تصدرت قصتها وسائل إعلام دولية، بعيد ميلاد أطفالها الثاني عشر في الآونة الأخيرة.





ونشرت "نادية" ذات الـ45 عامًا، وهي أم لـ14 طفلًا في المجمل، تهنئة لتوائمها الثمانية بعيد ميلادهم مساء أمس الأول، الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لثمانية من أكثر الأطفال الذين عرفتهم لطفًا وعطفًا احترامًا.. تعاطفكم مع كافة الكائنات الحية وتقدير قيمة خدمة الآخرين بتواضع هو تعريف الحب".









واستطردت: "يشرفني أن أكون والدتكم.. أحبكم جميعًا"، وأرفقت مع رسالة التهنئة لقطتين لأطفالها في جو عائلي.





يذكر أن "نادية سليمان"، المقيمة بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، كانت قد أنجبت التوائم عن طريق التلقيح الصناعي في عام 2009، وعلى الرغم من أن ولادة التوائم الثمانية حققت للعائلة شهرة عالمية، لكن حقيقة أن "ناديا" كان لديها بالفعل 6 أطفال آخرين في ذلك الوقت هي التي أثارت دهشة الكثيرين حقًا.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "نادية سليمان"، وهي أم عزباء، وضعت توائمها الثمانية في الأسبوع الـ31 من الحمل في شهر يناير لعام 2009، وشارك فريق مكون من 46 طبيبًا وممرضة في إجراء عملية الولادة القيصرية، وأنجبت 6 أولاد وفتاتين.





وكانت الأم قد تحدثت في وقت سابق من العام الجاري عن نمط حياة عائلتها، موضحة أن 13 من أطفالها يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، مشيرة إلى أنها بدورها نباتية وقرر أطفالها باختيارهم اتباع نفس عاداتها الغذائية.









ودائمًا ما تشارك هذه السيدة لقطات متعددة لتوائمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تنشر أحيانًا صورًا لأشقائهم الأكبر عمرًا بإذن منهم، وفي شهر مارس من العام الماضي شاركت لقطتين لـ9 من أطفالها جالسين على طاولتين منفصلتين على أجهزة الحاسوب المحمول الخاصة بهم لمتابعة دروسهم عبر الإنترنت، وعلقت على اللقطتين قائلة: "استطعت اجتياز أول أسبوع من التعلم عن بعد مع 14 طالبًا".



