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منوعات

من أجل عيون حبيبته جورجينا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 05:29 م
من أجل عيون حبيبته
من أجل عيون حبيبته جورجينا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق
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هدير علاء
كشفت تقارير وسائل إعلام أن نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" يخضع للتحقيق في إيطاليا على خلفية خرقه لقواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل اصطحاب حبيبته "جورجينا رودريجيز" في رحلة إلى منتجع تزلج فاخر للاحتفال بعيد ميلادها الـ27، الذي وافق أمس، الأربعاء.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر اليوم، الخميس، فإن نجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي اصطحب حبيبته إلى منتجع "كورمايور"، الواقع على بعد 93 ميلًا من مدينة "تورينو" شمال غرب إيطاليا، لقضاء عطلة مدتها يومين عابرًا بذلك الحدود ما بين إقليمي "بيدمونت" و"فالي داوستا" بالبلاد.


ونقلت "ديلي ميل" عن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية أن "رونالدو"، البالغ من العمر 35 عامًا، مكث برفقة حبيبته "جورجينا" في فندق من المفترض إغلاقه رسميًا، كما شوهدا معًا في جولة وسط الثلوج، على الرغم من أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بإيطاليا تنص على حظر السفر بين المدن.

وزعم تقرير الصحيفة الإيطالية أن "رونالدو" و"رودريجيز" أمضيا يومين بمنطقة "فال فيني" في نفس المنتجع الذي أمضت فيه حبيبته عيد ميلادها العام الماضي، مع الإشارة إلى أنه لم يتم تغريمهما بعد، لكنه الفيديو الذي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي وظهرا فيه داخل المنتجع السياحي تم حذفه على الفور.

وأفادت تقارير إخبارية بأن "كريستيانو رونالدو" وحبيبته عادا بالفعل إلى مدينة "تورينو" بعد قضاء عطلتهما، لكن لاعب كرة القدم الشهير خضع للتحقيق على خلفية رحلته إلى "كورمايور".


وتُقدر قيمة الغرامة التي يمكن أن تُفرض عليه بـ400 يورو، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه نجم "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" السابق في 7 دقائق بناءً على عقده مع نادي "يوفنتوس"، والذي تصل قيمته إلى 30 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا تنص على حظر السفر بين الأقاليم حتى الـ15 من فبراير المقبل، باستثناء أسباب متعلقة بالعمل أو الصحة أو الضرورة القصوى.
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