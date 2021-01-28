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منوعات

غرامة مليون دولار تايواني.. عقوبة رجل أعمال خرق الحجر الصحي 7 مرات

الخميس 28/يناير/2021 - 06:25 ص
غرامة مليون دولار
غرامة مليون دولار تايواني.. عقوبة رجل أعمال خرق الحجر الصحي
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هدير علاء
صدر قرار يقضي بتغريم رجل أعمال في دولة تايوان مبلغ قدره مليون دولار تايواني، ما يعادل 26 ألف جنيه إسترليني، وذلك لخرقه إجراءات الحجر الصحي التي تهدف للسيطرة على تفشي جائحة كورونا أكثر من مرة.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن رجل الأعمال، والذي لم تُذكر هويته، كان قيد الحجر الصحي المنزلي في شقته بمدينة "تاي شانج" الواقعة وسط تايوان عقب عودته من رحلة عمل إلى بر الصين الرئيسي، لكنه خرق قواعد الحجر الصحي 7 مرات خلال 3 أيام لأداء سلسلة من المهام مثل إصلاح سيارته والذهاب للتسوق.


وأكدت الحكومة المحلية أنه عاد إلى تايوان بعد زيارة إلى بر الصين الرئيسي في الـ21 من يناير الجاري وخرق قواعد الحجر الصحي بمغادرته محل إقامته مرات عديدة.

يشار إلى أنه يتعين على كافة المسافرين القادمين إلى تايوان البقاء قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا بموجب القانون، وذلك في ظل حالات تفشي جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد، وقد نددت مسئولة محلية بمدينة "تاي شانج" بسلوك رجل الأعمال وانتهاكه الخطير لإجراءات الحجر الصحي، مشددة على أنه يجب أن يواجه عقوبة رادعة كونه تجاهل سلامة عائلته وجيرانه والإجراءات المفروضة للحد من تفشي عدوى كورونا.


وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه إلى جانب غرامة المليون دولار تايواني المفروضة على رجل الأعمال، والتي تعد أعلى غرامة تُفرض في بلاده على خلفية انتهاك إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فإنه يتعين عليه دفع مبلغ 3 آلاف دولار تايواني يوميًا تكلفة للحجر الصحي المفروض عليه بموجب القانون.
غرامة مليون دولار تايواني.. عقوبة رجل أعمال خرق الحجر الصحي 7 مرات
غرامة مليون دولار تايواني.. عقوبة رجل أعمال خرق الحجر الصحي 7 مرات
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