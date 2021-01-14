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منوعات

وجبة برجر تتسبب في تغريم سيدة بريطانية 4 آلاف جنيه.. تفاصيل

الخميس 14/يناير/2021 - 05:54 م
شطيرة برجر تتسبب
شطيرة برجر تتسبب في تغريم عاشقة للوجبات السريعة 4 آلاف جنيه
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هدير علاء
وقعت امرأة بريطانية عاشقة للوجبات السريعة في مأزق بعد أن قطعت مسافة 100 ميل بسيارتها من أجل الحصول على وجبة برجر من أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في بداية الاسبوع الجاري، حيث أوقفتها الشرطة وغرمتها مبلغ قدره 200 جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 4 آلاف جنيه مصري، نتيجة لذلك.

وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة، والتي لم يُكشف عن هويتها لوسائل إعلام وأشير فقط إلى أنها في العقد الثالث من عمرها، قادت سيارتها عبر ثلاث مقاطعات فقط لشراء وجبة برجر، إذ توجهت من مقاطعة "لينكولنشاير" إلى "نورث يوركشاير" برفقة شقيقتها يوم السبت الماضي.


وأصدرت شرطة مقاطعة "نورث يوركشاير" قرارًا بتغريمها؛ وأفادت مسئولة من شرطة المقاطعة، تُدعى "راشيل وود"، بأن القيادة عبر ثلاث مقاطعات من أجل شطيرة برجر لا تُصنف على أنها "سفر ضروري" في ظل تفشي جائحة كورونا والإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة عليها، وفي الوقت الذي تحث فيه توصيات الحكومة بشدة المواطنين على عدم مغادرة منطقتهم المحلية.

وتابعت موضحة أن أغلب المواطنين في "نورث يوركشاير" يبذلون قصارى جهدهم لوقف انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة وتخفيف العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالبلاد.


وأضافت "راشيل وود": نعلم أن الجميع يتطلعون للذهاب حيثما يريدون وقتما يشاؤون عند انتهاء الوباء.. لكن في الوقت الراهن أود أن شكر كل من يلتزم بالبقاء بمنزله".

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تجاوز بالفعل 3 ملايين حالة إصابة، وبلغت الوفيات 84.767 حالة وفاة.
وجبة برجر تتسبب في تغريم سيدة بريطانية 4 آلاف جنيه.. تفاصيل
وجبة برجر تتسبب في تغريم سيدة بريطانية 4 آلاف جنيه.. تفاصيل
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وجبة برجر تتسبب في تغريم سيدة بريطانية 4 آلاف جنيه.. تفاصيل

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