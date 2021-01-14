المتعافون خطر على من حولهم.. تطورات مقلقة بشأن المناعة ضد فيروس كورونا

تفرغ الكثير من العلماء لبحث أمر المناعة ضد فيروس كورونا المستجد من حيث مدة استمرارها وآلياتها، ففي البداية كان الحديث عن أن المناعة ضد الفيروس المستجد تستمر لمدة 6 أشهر بعد الإصابة، ولكن مع آخر دراسة تغيرت المدة لتصبح أقل من ذلك.





فقد خلص العلماء إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة أقل من خمسة أشهر بعد الإصابة ، ولا يزال بإمكان الناس حمل ونقل الفيروس حتى لو كانت لديهم أجسام مضادة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





حذّر الخبراء بالصحة العامة في إنجلترا، أن عددًا صغيرًا ممن يتمتعون بالحصانة ربما لا يزالون قادرين على حمل الفيروس في أنوفهم وحلقهم، مما يعني وجود خطر نقله للآخرين.





وجدت دراسة PHE Siren أن الأجسام المضادة من العدوى السابقة توفر حماية بنسبة 83 في المائة ضد الإصابة مرة أخرى لمدة خمسة أشهر على الأقل.





هذا يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى.





قالت البروفيسور "سوزان هوبكنز" كبير المستشارين الطبيين في PHE وقائد دراسة Siren: "أعطتنا هذه الدراسة أوضح صورة حتى الآن لطبيعة حماية الأجسام المضادة ضد Covid-19 ، لكن من المهم ألا يسيء الناس فهم هذه النتائج المبكرة".





وأضافت:"نحن نعلم الآن أن معظم الذين أصيبوا بالفيروس ، وطوروا أجسامًا مضادة ، محميون من الإصابة مرة أخرى، لكن هذا ليس كليًا".





كما أشارت :"بشكل حاسم ، نعتقد أن الناس ربما لا يزالون قادرين على نقل الفيروس..هذا يعني ، حتى إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالفعل بالمرض وأنك محمي ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه من غير المرجح أن تصاب بعدوى شديدة ، ولكن لا يزال هناك خطر من أن تصاب بالعدوى وتنتقل للآخرين".