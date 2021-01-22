الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

لجأت السلطات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى تطبيق عقوبة غير تقليدية على السياح الأجانب غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث أُجبر هؤلاء السياح على أداء تمارين الضغط في الشوارع.





وأفادت تقارير وسائل إعلام بأن ضباط الأمن بالجزيرة الإندونيسية طلبوا من العديد من السائحين الذين ضُبطوا بدون كمامات أداء 25 تمرين ضغط، قبل أن يُطلق سراحهم بعد بضع دقائق، كما يتبين في لقطات مصورة انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن شبكة "ABC" الأمريكية أنه قد سُجل قرابة 8860 انتهاكًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في "بالي" خلال الأسبوع الجاري، وأغلب هذه الانتهاكات تركزت في مناطق سياحية.





وصرح مسئول في شرطة منطقة "بادونج" بجزيرة "بالي" بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين غُرموا لخرق إجراءات الوقاية من كورونا كانوا من الأجانب وبالإضافة إلى معاقبة السائحين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية بأداء تمارين رياضية، لجأت الشرطة المحلية أيضًا إلى طرق أخرى للعقوبة مثل مطالبة السائحين بكنس الشوارع أو دفع غرامة مالية.









وبالنسبة لهؤلاء الذين يدعون عدم وجود مبالغ نقدية في حوزتهم لدفع الغرامة، فإنه يُطلب منهم في تلك الحالة أداء تمارين الضغط أو كنس الشوارع، لكن بعض السياح الأجانب ينظرون لمثل هذه العقوبة باعتبارها مزحة ولا يتمالكون ضحكاتهم أثناء تنفيذها.



